Большинство россиян отказались от переезда в Москву

Фонд "Общественное мнение" провел среди жителей российских регионов опрос о Москве, в которой приближается День города. Выяснилось, что четверть населения РФ никогда не бывали в столице своей родины, а три четверти (77%) и не собираются (в последнем случае речь шла не о посещении, а о переезде).

66% респондентов приезжали в Москву хотя бы раз в жизни, многие - проездом. Практически столько же участников опроса заявили, что по большому счету особого смысла в ажиотаже вокруг Златоглавой нет: это "просто большой город", как они выразились.

Каждый четвертый опрошенный признался, что считает Москву "воплощением всего лучшего, что есть в России", и около трети россиян испытывают по отношению к ней положительные эмоции. Отрицательно относится к мегаполису каждый пятый респондент.

Те, у кого Москва вызывает реакцию со знаком "плюс", отмечают в числе достоинств главного города России наличие работы и большего ассортимента возможностей, чем в других городах страны.

Напомним, в начале августа ВЦИОМ выяснял, как россияне относятся к московской программе реновации жилья. Оказалось, 73% респондентов считают другие регионы более нуждающимися в обновлении жилфонда, чем столица, и половина уверены, что сейчас наилучший момент для начала реализации такой программы в стране. Показательно, что из трех четвертей опрошенных, поддержавших "перенос" реновации из Москвы в провинцию, около 70% - это жители самой столицы и Санкт-Петебурга.