«Ведомости» ищут женщину на роль соперницы Путина

Газета «Ведомости » утверждает, что в Кремле рассматривают несколько женских кандидатур на роль «спарринг-партнера главного кандидата в президенты» России. В списке, по данным издания, три дамы-эсера - глава Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета «Справедливой России» Ирина Петеляева.

По словам источника газеты, осведомленного о ходе подготовки к выборам, рассматривается и какая-то кандидатура беспартийной представительницы слабого пола. «Ведомости» пришли к выводу, что это, скорее всего, «современная, умная, яркая, интересная, но не во всем соответствующая образу типичной русской женщины» Ксения Собчак.

В соцсетях, комментируя этот вывод, вспомнили славный этап ТВ-карьеры Собчак в роли ведущей реалити-шоу «Дом-2» и начали шутить о том, что ее партнерша по съемочной площадке, светская дива Ксения Бородина в таком случае должна претендовать на пост премьер-министра.

Сама телеведущая прокомментировала публикацию в своем Instagram , возмутившись тем, что авторы статьи даже не попытались с ней связаться. «Ни РБК, ни «Ведомости» не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня, так что из деловой прессы я их мысленно вычеркиваю и перевожу в корзинку «Комсомольская правда» и «Бабка во дворе сказала». Серьезные издания всегда обязаны взять комментарии или получить отказ от них от лица, о котором они пишут из неких таинственных «источников», - написала Собчак.

Впрочем, пока никто не подтвердил предположения издания даже намеком. Связаться с Ириной Волынец журналистам не удалось. Великая заявила, что с ней никто варианты выдвижения на президентский пост не обсуждал, и «это маловероятно».

Петеляева утверждает, что не получала официального предложения на этот счет, хотя одобрила саму идею: по ее словам, в политике «есть социальный запрос на женщин», присутствие которых «повысит интерес» к выборам. Впрочем, «Ведомости» пишут, что пойти на выборы ей предложили неофициально, и решения по этому поводу пока нет.

За всю историю президентских выборов в РФ женщины участвовали в них лишь дважды: в 2000 году это была нынешняя глава ЦИК Элла Памфилова (1,01% голосов), а в 2004 году - представлявшая Союз правых сил Ирина Хакамада (3,84%).