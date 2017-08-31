Госдума рассмотрит запрет на рекламу безалкогольного пива

В ближайшее время на рассмотрение в нижнюю палату российского парламента будет направлен законопроект о запрете рекламы безалкогольного пива, подготовленный заместителем председателя думского комитета по охране здоровья Сергеем Фургалом совместно с руководителем межрегиональной общественной организации «Коллективная защита» Маратом Аманлиевым.

Авторы инициативы считают, что пора лишить производителей пива использовать лазейку в законе «О рекламе» для продвижения своей алкогольной продукции под видом безалкогольной, передает RT .

«Когда мы говорим о рекламе безалкогольного пива, все на интуитивном уровне подразумевают пиво стандартное. Создается иллюзия, что это безвредно. При этом человеку прививается привычка пить пиво», - утверждает Фургал.

Их с Аманлиевым проект предполагает внесение поправок в ст. 21 ФЗ «О рекламе» - добавление пункта «о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5°».

Правда, даже если Госдума одобрит антипивную инициативу, в силу обновленный закон вступит только с 2019 года, поскольку в следующем году из-за проведения чемпионата мира по футболу запрет на рекламу пива в России будет временно отменен. Такие обязательства наша страна как хозяйка турнира вынуждена была взять на себя по правилам ФИФА.

Фургал и Аманлиев опасаются, что за это время производители пива приободрятся и попытаются восстановить ранее утраченные позиции, тем более что временно разрешенная реклама пенного напитка наверняка приведет к росту спроса на него.