Жителя Стокгольма оштрафовали за бекон

Суд Стокгольма признал виновным в оскорбительном поведении местного жителя, евшего бекон перед мусульманками.

Как сообщает marsta.nu, во время поездки в пригородном поезде один из пассажиров стал демонстративно есть бекон перед тремя мусульманками в хиджабах. После того, как они пересели на другие места, мужчина сознательно последовал за ними, чтобы усилить эффект.

Со своей стороны, в суде обвиняемый заявил, что пошел за ними, чтобы извиниться, если они оскорбились. Инцидент продлился всего несколько минут.

В итоге жителя Стокгольма обвинили в оскорблении чувств мусульманок и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку, но позже последний пункт обвинения сняли за отсутствием доказательств.

Суд назначил ему штраф 9 тыс. шведских крон ($1120), а также присудил выплатить каждой из них по 5 тыс. шведских крон ($630) в качестве компенсации морального вреда. Как отмечается, инцидент произошел в пригородной электричке в апреле 2015 года.