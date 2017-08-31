Жителя Стокгольма оштрафовали за бекон

СМИ узнали о подготовке ГИБДД к всплеску смертности на дорогах
После 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный, в частности, старением водителей и автопарка, пишет "Коммерсантъ".
После 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный, в частности, старением водителей и автопарка, пишет "Коммерсантъ".
Cель, сошедший в Кабардино-Балкарии, заблокировал в районе курорта Эльбрус около 7,7 тыс. человек.
Суд Стокгольма признал виновным в оскорбительном поведении местного жителя, евшего бекон перед мусульманками.
Как сообщает marsta.nu, во время поездки в пригородном поезде один из пассажиров стал демонстративно есть бекон перед тремя мусульманками в хиджабах. После того, как они пересели на другие места, мужчина сознательно последовал за ними, чтобы усилить эффект.
Со своей стороны, в суде обвиняемый заявил, что пошел за ними, чтобы извиниться, если они оскорбились. Инцидент продлился всего несколько минут.
В итоге жителя Стокгольма обвинили в оскорблении чувств мусульманок и возбуждении ненависти по расовому или национальному признаку, но позже последний пункт обвинения сняли за отсутствием доказательств.
Суд назначил ему штраф 9 тыс. шведских крон ($1120), а также присудил выплатить каждой из них по 5 тыс. шведских крон ($630) в качестве компенсации морального вреда. Как отмечается, инцидент произошел в пригородной электричке в апреле 2015 года.