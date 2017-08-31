СМИ узнали о подготовке ГИБДД к всплеску смертности на дорогах

роект стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, который был представлен накануне на заседании профильной правительственной комиссии, содержит тревожный прогноз: после 2018 года в России ожидается резкий рост смертности в ДТП, пишет ознакомившийся с документом "Коммерсантъ". По данным издания, речь идет о 30 тыс. смертей в результате автомобильных аварий в 2022 году (32-33 тыс. погибших по пессимистическому сценарию, также приведенному в проекте).

Причины прогнозируемого увеличения количества смертей - старение автомобилистов и обветшание автопарка, выход из-под контроля процесса "автомобилизации" россиян при сохранении экономических проблем и ряда других негативных факторов.

Предлагаемые ГИБДД меры по предотвращению роста смертности в автомобильных авариях - "экономическое стимулирование" водителей к соблюдению правил дорожного движения (штрафы), увеличение числа камер автоматической регистрации нарушений ПДД и "упорядочивание" их размещения на дорогах, применение "высокотехнологичной электронной техники" и проведение неких "малозатратных, но эффективных мероприятий", формирование "в общественном сознании негативного отношения к нарушителям в ПДД".

Выступая на вчерашнем заседании, глава ГИБДД РФ Михаил Черников ознакомил правкомиссию с плачевной ситуацией в стране: каждый третий субъект федерации в нынешнем году страдает от повышения смертности в ДТП (речь идет, к примеру, о Сахалине, ХМАО, Орловской и Амурской областях), а в 14 субъектах зафиксирован рост числа "пьяных" автомобильных аварий. В 2006-2008 годах в статистике наблюдалась положительная динамика, но в 2010-2012 годах начался противоположный процесс.

В целом, как указано в проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, Россия каждый год теряет на авариях 2% ВВП.