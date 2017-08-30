Посольство США не может технически обеспечить проведение собеседований по Skype

Представители посольства США в Москве заявили, что не смогут обеспечить техническую возможность проведения интервью с претендентами на визы из регионов по Skype.

Полномочный министр-советник американского посольства Лоуренс Тоби в этой связи заявил, что сотрудники глубоко сожалеют о том, что по ряду технических соображений организовать удаленные интервью невозможно.

Напомним, ранее в американском посольстве россиянам предложили получать визы в других странах. Такое решение было принято после того, как США с 23 августа приостановили процедуру выдачи виз по всей России до 1 сентября.

Тоби уточнил, что консульский отдел посольства США в Москве возобновит работу 1 сентября.

«Завтра мы начнем работу в количестве 1000 собеседований в день, но это не точно. Мы по-прежнему оформляем заявления на визы, которые там начались. Эта работа не была приостановлена. С пятницы мы оформили и выдали чуть меньше тысячи виз», - добавил он.