Туристы из России гибнут в Турции по неосторожности

Россияне стремятся на отдых в Турцию, но иногда безоблачный отпуск превращается в трагедию. В числе последних происшествий - гибель ребенка из Твери под колесами автомобиля.

Позже проблемы не закончились - транспортировка тела погибшего ребёнка на родину для захоронения вылилась в публичное разбирательство семьи мальчика со страховой компанией.

Близким не предоставили список документов и инструкции по транспортировке тела, а в офисе компании им ответили далеко не сразу после обращения. В итоге родственникам ребенка сказали, что мальчика смогут доставить в Россию не ранее 4 сентября. В итоге семья вернулась в Тверь 30 августа, а тело было отправлено в Россию 29 августа.

На днях в Анталье произошла другая трагедия - турист из России выпал с балкона четвертого этажа отеля и разбился насмерть. 35-летний Алексей Никитин погиб при невыясненных обстоятельствах. Прибывшие на место инцидента медики констатировали смерть российского туриста.

Тело погибшего доставлено в Институт судебно-медицинской экспертизы города Анталья. Местная прокуратура начала расследование по выяснению обстоятельств гибели россиянина.

В той же Анталье другой российский турист пропал без вести во время экскурсионного тура на лодке. 30 августа в 15:00 недалеко от туристического города Манавгат, 39-летний Николай Белов во время прогулки по водохранилищу Оймапынар нырнул в воду и поплыл в сторону берега.

Через некоторое время Белов исчез из поля зрения отдыхающих. Капитан лодки вызвал на место происшествия спасателей, медиков, а также представителей жандармерии. Спасательные службы приступили к поиску туриста из РФ, который, по предварительным данным, утонул. Пока тело россиянина не найдено.