Свидетель встречи Трампа-младшего с российским юристом выступил перед Большим жюри

Участник встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой, лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри.

Как пишет Financial Times, жюри созывалось спецпрокурором по России Робертом Мюллером. Свои показания под присягой Ахметшин дал еще 11 августа, в рамках анализа всех данных о возможном вмешательстве России в избирательный процесс 2016 года.

Напомним, сын президента США Дональд Трамп-младший провел встречу с Натальей Весельницкой 9 июня 2016 г. в Trump Tower. При встрече присутствовал и Ринат Ахметшин, наряду с зятем президента Джаредом Кушнером. Из опубликованной Трампом-младшим переписки следовало, что предложение о встрече он получил от российского бизнесмена Эмира Агаларова.

Что характерно, сразу же выяснилось, что разговор на встрече шел в основном о проблемах усыновления. Ахматшин не стал комментировать детали выступления перед Большим жюри, уточнив, что к расследованию относится «уважительно» и готов «оказать полное содействие» следствию.

По его словам, Весельницкая принесла досье о том, «как грязные деньги попали на Манхэттен и были потрачены на политические кампании». Говорила она и о «законе Димы Яковлева», сказал лоббист. По его словам, вопрос двусторонних отношений России и США практически не обсуждался, о нем упоминали вскользь.

Ахматшин отрицает, что когда-либо был шпионом или работал на Кремль. «Я тратил деньги одних людей на достижение целей других», - пояснил он изданию. Что характерно, на встрече с Трампом-младшим он представлял российский фонд, лоббирующий отмену российского запрета на усыновление сирот гражданами США.