ПФР: Дальний Восток лидирует по количеству трудоустроенных пенсионеров

Лидерами по числу трудоустроенных пенсионеров в России являются регионы Дальнего Востока.

Согласно статистическим показаниям, первым в списке прописан Чукотский автономный округ (45% работающих пожилых людей), далее следуют Магаданская область (43%) и Камчатский край (36%).

Как пояснили в Пенсионном фонде, по состоянию на 1 июля 2017 года за Чукоткой, Магаданской областью и Камчаткой по числу работающих пенсионеров следуют Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Мурманская области, на территории которых трудоустроены 34% от общего числа пенсионеров.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский пояснил, что такой результат обусловлен северными условиями жизни и труда.

Отметим, что минимальное количество трудоустроенных пенсионеров проживает на территории Чечни (13%), в Алтайском крае (15%) и Республике Ингушетия (16%), в Курганской (16%) и Пензенской областях (17%), в Бурятии (18%), Башкортостане (18%) и Республике Алтай (18%).