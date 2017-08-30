newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 58.7306
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 70.2007
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 75.8682
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 46.8024

Страна

Image

На освоение Арктики планируется выделить более 160 млрд рублей

Правительство одобрило проект госпрограммы по развитию шапки мира до 2025 года.

Читать полностью

Общество

Image

Крупный астероид пройдет мимо Земли в начале сентября

1 сентября астероид Florence размером 4,4 километра будет проходить мимо Земли на расстоянии всего семь миллионов километров.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/6/3/4/6634.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 13:56

ПФР: Дальний Восток лидирует по количеству трудоустроенных пенсионеров

Лидерами по числу трудоустроенных пенсионеров в России являются регионы Дальнего Востока.

Согласно статистическим показаниям, первым в списке прописан Чукотский автономный округ (45% работающих пожилых людей), далее следуют Магаданская область (43%) и Камчатский край (36%).

Как пояснили в Пенсионном фонде, по состоянию на 1 июля 2017 года за Чукоткой, Магаданской областью и Камчаткой по числу работающих пенсионеров следуют Республика Саха, Ханты-Мансийский автономный округ, Сахалинская и Мурманская области, на территории которых трудоустроены 34% от общего числа пенсионеров.

Глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский пояснил, что такой результат обусловлен северными условиями жизни и труда. 

Отметим, что минимальное количество трудоустроенных пенсионеров проживает на территории Чечни (13%), в Алтайском крае (15%) и Республике Ингушетия (16%), в Курганской (16%) и Пензенской областях (17%), в Бурятии (18%), Башкортостане (18%) и Республике Алтай (18%).

 

Новости