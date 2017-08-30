Опрос: Самой большой проблемой в России считается рост цен

Последний опрос "Левада-Центра" продемонстрировал, что россияне считают рост цен самой серьезной проблемой общества.

При этом социологи отметили, что этот показатель в последние годы снизился до 61% против 78% в 2015 году. Другими актуальными проблемами жители страны назвали бедность, обнищание большинства населения (45%), рост безработицы и коррупцию (33%).

О кризисе в экономике, спаде производства в промышленности и сельском хозяйстве говорят 28% россиян. Отмечались также резкое расслоение на богатых и бедных, несправедливое распределение доходов (25%) и недоступность многих видов медицинского обслуживания (значимость этого пункта выросла до 26% с 20% в 2015 году).

В числе других проблем современности 15% отметили кризис морали, культуры, нравственности, 14% - ухудшение состояния окружающей среды, 13% - рост платности, недоступность образования, по 12% - засилье, произвол чиновников и рост наркомании.

Россиян также беспокоят война на востоке Украины (14% сейчас против 22% в 2015 году) и угроза взрывов и других терактов (12% против 5% ранее). Каждый десятый обеспокоен западными санкциями против России (11%), падением курса рубля/обесцениванием денег, слабостью государственной власти (по 10%), невозможностью добиться правды в суде и ростом числа уголовных преступлений (по 8%), а также наплывом мигрантов (10%) и ухудшением межнациональных отношений (7%).

Не слишком большой проблемой россияне считают задержки в выплате зарплат, пенсий, пособий, а также грубость, жестокость работников полиции (по 6%) и ограничение гражданских прав, демократических свобод (4%).