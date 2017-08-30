Крупный астероид пройдет мимо Земли в начале сентября

1 сентября астероид Florence размером 4,4 километра будет проходить мимо Земли на расстоянии всего семь миллионов километров.

По данным специалистов NASA, за всю историю наблюдений Florence является одним из самых крупных небесных тел, которые когда-либо подходили к Земле. При этом ученые отмечают, что расстояние, на котором пройдет астероид, позволяет считать его безопасным для планеты.

В сообщении экспертов отмечается, что науке известны все потенциально опасные объекты и траекторию их движения можно спрогнозировать за несколько десятков лет до события.

При этом семь миллионов километров не станут препятствием для того, чтобы детально рассмотреть поверхность небесного тела и более точно оценить его реальный размер, отметили в космическом ведомстве США.

Напомним, астероид 3122 - крупнейший за всю историю систематических наблюдений NASA за потенциально опасными околопланетными объектами (то есть с конца 1980-х годов) - приближается к Земле и достигнет минимальной дистанции 1 сентября. Расстояние между нами и им составит 7 млн км, это в 18 раз больше, чем от Земли до Луны.

Диаметр Флоренс достигает 5 км, что делает астероид самым крупным из всех зарегистрированных специалистами NASA на таком сравнительно небольшом расстоянии от нашей планеты. «Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше», - пояснил Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов агентства.

По словам специалистов NASA, опасности для землян Флоренс не представляет. В предыдущий раз этот астероид, открытый в 1981 году, сближался с Землей в 1890 году. Сейчас же его можно будет наблюдать при помощи телескопа - ищите в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.