«Прогресс МС-07» будет долетать до МКС за три часа

Космический корабль «Прогресс МС-07» в октябре отправится к Международной космической станции.

Планируется, что расстояние до МКС он преодолеет за три часа, действуя по двухвитковой схеме. Она представляет собой сближение и стыковку корабля со станцией, когда «Прогресс МС-07» с момента старта до финиша совершает вокруг Земли два оборота.

По данным экспертов, таким образом значительно сокращается время полета - с шести до трех часов. Ранее специалисты предполагали, что такие полеты станут возможны не раньше, чем в 2019 году, но не исключено, что это состоится именно в октябре 2017.

Отметим, что в 2012 году с запуском грузового «Прогресса» реализовали четырехвитковую схему. По словам руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева, 12 октября корабль будет отправлен в полет по новой схеме.

Ранее сообщалось, что часть спутников, запущенных ракетой «Союз-2.1а» не вышла на связь , ещё два оказались на незапланированных орбитах.

По данным Space News, ракета-носитель «Союз-2.1а», которая была запущена с космодрома Байконур 14 июля, вывела на орбиту космический аппарат «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутника.

Сегодня оказались потерянными для связи два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н, созданные по заказу Роскосмоса частной компанией «Даурия Аэроспейс», а также спутник «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института и аппарат «Маяк» Московского государственного университета.

Помимо этого, два американских спутника оказалась на незапланированных орбитах. Это аппарат Lemur-2 компании Spire Global и аппарат Flock 2k компании Planet Labs. Специалисты пытаются установить причины неполадок, и рассматривают различные сценарии, в том числе проблемы с космическим аппаратом, ракетой или программным обеспечением.