В списке самых влиятельных россиян столетия оказался Владимир Путин

Эксперты Forbes составили список 100 самых влиятельных россиян столетия. В него попали президент России Владимир Путин, примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева и основатель «Вконтакте» Павел Дуров.

Данный список приурочен к столетней годовщине выхода первого номера Forbes. Отметим, что космонавт Юрий Гагарин признан самым влиятельным россиянином за минувшие сто лет. За него проголосовали 52,2% респондентов.

Вторым номером в списке оказался Иосиф Сталин, а завершил тройку влиятельных россиян 1917-2017 годов президент России Владимир Путин. Также в список попали певец Владимир Высоцкий, отец советской космонавтики Сергей Королев, революционер Владимир Ленин, маршал Георгий Жуков, создатель самого популярного автомата в мире Михаил Калашников, сооснователь Google Сергей Брин, основатель "ВКонтакте" Павел Дуров и создатель водородной бомбы Андрей Сахаров.

Напомним, согласно опросу, проведенного "Левада-Центром", Иосиф Сталин был признан самой выдающейся личностью в истории. На первую строчку рейтинга Сталина поставили 38% респондентов. 34% назвали самыми выдающимися людьми Владимира Путина и Александра Пушкина.





