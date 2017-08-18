В центре Стокгольма полицейского ударили ножом в шею

Стокгольмский полицейский получил удар ножом в шею, когда патрулировал город. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на полицию.



Инцидент произошел на площади Медборгарплатсен - одной из центральных площадей шведской столицы. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы в 10:42 по местному времени (11:42 мск).



Коллеги полицейского, которые находились рядом, задержали злоумышленника. О причинах нападения пока ничего не известно.

Пострадавший после покушения был доставлен в больницу, из которой его уже выписали.



18 августа в финском городе Турку неизвестный мужчина, вооруженный ножом, набрасывался на прохожих, нанося им ранения.



В подобных случаях в последнее время одной из версий следствия обязательно становится теракт, поскольку нападение на прохожих с ножом активно используют боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" как способ атаки в различных европейских городах.



В частности, террористы, въехавшие в толпу людей на Лондонском мосту британской столицы в ночь с 3 на 4 июня, после наезда выскочили из автомобиля и, вооружившись ножами, попытались ранить как можно больше людей.



