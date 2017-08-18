В центре Стокгольма полицейского ударили ножом в шею

Великобритания может покинуть ЕС без соглашения
Представитель ЕС на переговорах с Лондоном по вопросу Brexit Мишель Барнье предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения.
Представитель ЕС на переговорах с Лондоном по вопросу Brexit Мишель Барнье предупредил об угрозе выхода Великобритании из сообщества без соглашения.
Финансовый регулятор опробовал новый метод «спасения» крупного банка – сам решил стать его инвестором. Но это решение и вообще избирательность подхода к игрокам рынка вызывают целый ряд вопросов.
Стокгольмский полицейский получил удар ножом в шею, когда патрулировал город. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел на площади Медборгарплатсен - одной из центральных площадей шведской столицы. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы в 10:42 по местному времени (11:42 мск).
Коллеги полицейского, которые находились рядом, задержали злоумышленника. О причинах нападения пока ничего не известно.
Пострадавший после покушения был доставлен в больницу, из которой его уже выписали.
18 августа в финском городе Турку неизвестный мужчина, вооруженный ножом, набрасывался на прохожих, нанося им ранения.
В подобных случаях в последнее время одной из версий следствия обязательно становится теракт, поскольку нападение на прохожих с ножом активно используют боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" как способ атаки в различных европейских городах.
В частности, террористы, въехавшие в толпу людей на Лондонском мосту британской столицы в ночь с 3 на 4 июня, после наезда выскочили из автомобиля и, вооружившись ножами, попытались ранить как можно больше людей.