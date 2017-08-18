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    • Опубликована
    • сегодня в 15:45

В центре Стокгольма полицейского ударили ножом в шею

Стокгольмский полицейский получил удар ножом в шею, когда патрулировал город. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел на площади Медборгарплатсен - одной из центральных площадей шведской столицы. Сообщение об этом поступило в правоохранительные органы в 10:42 по местному времени (11:42 мск).

Коллеги полицейского, которые находились рядом, задержали злоумышленника. О причинах нападения пока ничего не известно.
Пострадавший после покушения был доставлен в больницу, из которой его уже выписали.

18 августа в финском городе Турку неизвестный мужчина, вооруженный ножом, набрасывался на прохожих, нанося им ранения. 

В подобных случаях в последнее время одной из версий следствия обязательно становится теракт, поскольку нападение на прохожих с ножом активно используют боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" как способ атаки в различных европейских городах.

В частности, террористы, въехавшие в толпу людей на Лондонском мосту британской столицы в ночь с 3 на 4 июня, после наезда выскочили из автомобиля и, вооружившись ножами, попытались ранить как можно больше людей.

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