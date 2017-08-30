Джабраилов объяснил стрельбу в отеле неумением обращаться с оружием

Свидетель встречи Трампа-младшего с российским юристом выступил перед Большим жюри
Участник встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой, лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри.
Участник встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой, лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри.
Техника предназначена для защиты арктических военных баз России.
Российский бизнесмен Умар Джабраилов объяснил стрельбу в номере московского отеля Four Seasons собственной оплошностью .
Как пояснил экс-сенатор, 29 августа вечером, находясь в номере, он решил проверить собственный наградной пистолет Ярыгина. Не обладая достаточным опытом в обращении с оружием, Джабраилов сделал несколько случайных выстрелов вверх.
Напомним, ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле. При этом в номере был якобы найден белый порошок, который отправили на экспертизу.
В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Его также могут лишить права на ношение наградного оружия.
Согласно сообщениям правоохранительных органов, Джабраилов при задержании вел себя спокойно и не сопротивлялся. Бизнесмена уже отпустили
Стоит добавить, что Умар Джабраилов - крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.