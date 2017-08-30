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    • Опубликована
    • сегодня в 9:09

Джабраилов объяснил стрельбу в отеле неумением обращаться с оружием

Российский бизнесмен Умар Джабраилов объяснил  стрельбу в номере московского отеля Four Seasons собственной оплошностью .

Как пояснил экс-сенатор, 29 августа вечером, находясь в номере, он решил проверить собственный наградной пистолет Ярыгина. Не обладая достаточным опытом в обращении с оружием, Джабраилов сделал несколько случайных выстрелов вверх.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после ночного инцидента в московском отеле. При этом в номере был якобы найден  белый порошок, который отправили на экспертизу. 

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бизнесмену может грозить лишение свободы сроком до семи лет. Его также могут лишить права на ношение наградного оружия.

Согласно сообщениям правоохранительных органов, Джабраилов при задержании вел себя спокойно и не сопротивлялся. Бизнесмена уже отпустили

под подписку о невыезде.

Стоит добавить, что Умар Джабраилов - крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.

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