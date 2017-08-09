В Санкт-Петербурге забросали бутылками студию Алексея Учителя

В ночь на 31 августа в Санкт-Петербурге злоумышленники забросали бутылками здание, где располагаются студия "Лендок" и офис студии "Рок" режиссера Алексея Учителя.

Как сообщил источник в правоохранительных органах города, около 03:30 неизвестные бросили в окна здания по Крюкову каналу, 12 несколько бутылок. Обошлось без пожара, но небольшое возгорание было. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

В ГУ МЧС подтвердили факт небольшого возгорания в здании - там огонь охватил подоконник на первом этаже. По словам директора студии "Лендок" Алексея Тельнова, в окно Белого зала попала бутылка с зажигательной смесью. Тельнов пояснил, что это помещение используется для кинопоказов, конференций, концертов. Он подчеркнул, что считает "это безобразие беспрецедентным" и напишет заявление в прокуратуру по данному инциденту.

Напомним, ранее адвокат российского режиссера Алексея Учителя Константин Добрынин направил прокурору Крыма Олегу Камшилову письмо с предложением помощи в проведении проверки по факту запрета на показ трейлера фильма «Матильда» в кинотеатрах Симферополя.

"Мы хотим попытаться по мере сил помочь разобраться в текущем положении дел по данному вопросу", - говорится в письме представителя режиссера.

Добрынин напомнил, что минувшей осенью на трейлер «Матильды» жаловалась депутат Госдумы Наталья Поклонская - и проведенная петербургской прокуратурой проверка не выявила в видеоролике никаких нарушений, препятствующих его демонстрации в кинотеатрах.

Материалы этой проверки адвокат приложил к своему письму в адрес крымского прокурора.

До этого прокуратура Симферополя запретила показывать трейлер «Матильды» в кинотеатрах перед началом сеансов, в качестве анонса. Запрет был сформулирован как «предостережение о недопустимости трансляции» ролика.

Тем не менее глава Крыма Сергей Аксенов не будет добиваться запрета на показ фильма Алексея Учителя "Матильда" в республике, этот вопрос решит комиссия при Минкультуры региона.

"Я не запрещаю, я не цензор и не могу что-то запрещать. Есть комиссия, которая у нас при Минкультуры работает. Они посмотрят, если посчитают, что нормально - пожалуйста", - сказал Аксенов журналистам в кулуарах форума "Таврида".





