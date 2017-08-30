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    • Опубликована
    • сегодня в 8:00

В «Технодинамике» разработали транспортную машину для «Тора»

Специалисты НПП «Старт» холдинга «Технодинамика», входящего в Госкорпорацию Ростех, разработали конструкторскую документацию на изготовление образца транспортно-заряжающей машины (ТЗМ) для арктического варианта зенитного ракетного комплекса «Тор-М2ДТ».

«В данный момент на производственной базе предприятия заканчивается изготовление опытного образца. После того как состоится цикл необходимых испытаний, будет принято решение о запуске транспортно-заряжающих машин в арктическом исполнении в серийное производство», – сказал генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Арктический вариант ТЗМ отличается использованием плавающих гусеничных шасси. Таким образом техника может передвигаться не только по твердой поверхности, но и преодолевать водные преграды и плавучие льды.

Машины предполагается применять для обороны российских военных баз, расположенных в арктических районах.

НПП «Старт» им. Яскина – одно из ведущих предприятий по разработке стартовых машин и механизмов для зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, корабельных пусковых установок, авиационных пусковых и катапультных установок, комплексов наземного обслуживания ракетных систем морского и воздушного базирования.

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