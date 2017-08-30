Хакеры взломали аккаунты популярных персон в Instagram

Персональные данные популярных пользователей Instagram стали известны хакерам из-за уязвимости в системе безопасности, которая сейчас устранена.

Как пишет Variety, техническая поддержка сервиса уже заявила, что обнаружила, как одно или несколько лиц получили незаконный доступ к контактным данным популярных пользователей, в частности, адресам электронной почты и номерам телефонов.

Отмечается, что уязвимость не коснулась паролей и другой конфиденциальной информации. В пресс-службе Instagram добавили, что проблема сейчас уже устранена, но отказались раскрывать имена пользователей, пострадавших от атаки.

По данным СМИ, взлом был направлен на владельцев аккаунтов с большим числом подписчиков. Напомним, 30 августа неизвестные взломали Instagram-страницу певицы Селены Гомес, сообщает CNN. В аккаунте Гомес, на который подписаны более 125 млн человек, появились обнаженные фотографии певца Джастина Бибера. Гомес смогла оперативно вернуть доступ к своему аккаунту, отмечает телеканал.





