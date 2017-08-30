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Эксперт «Коммерсантъ FM» объяснил, почему ЦБ «спасает» не все банки

Финансовый регулятор опробовал новый метод «спасения» крупного банка – сам решил стать его инвестором. Но это решение и вообще избирательность подхода к игрокам рынка вызывают целый ряд вопросов.

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    • Опубликована
    • сегодня в 16:21

Пойманные ФСБ боевики планировали теракты в День знаний

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух выходцев из Средней Азии, которые готовили теракты в Москве и Московской области 1 сентября.

Сотрудники спецслужб выяснили, что оба террориста принадлежат к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

Один из задержанных выложил накануне в соцсетях видеоролик, в котором поклялся в верности ИГИЛу. Первого сентября, на которое выпадает главный исламский праздник Курбан-Байрам, он «планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В его мобильном телефоне были найдены инструкции по совершению теракта и контакты вербовщиков ИГ, которое запрещено в России.

У второго террориста изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, по данным, которыми располагает ФСБ, он собирался совершить самоподрыв в месте большого скопления людей.

Следственным подразделением ФСБ России рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел с квалификацией приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

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