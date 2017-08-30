Пойманные ФСБ боевики планировали теракты в День знаний

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух выходцев из Средней Азии, которые готовили теракты в Москве и Московской области 1 сентября.



Сотрудники спецслужб выяснили, что оба террориста принадлежат к запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».



Один из задержанных выложил накануне в соцсетях видеоролик, в котором поклялся в верности ИГИЛу. Первого сентября, на которое выпадает главный исламский праздник Курбан-Байрам, он «планировал совершить нападение на гражданских лиц с использованием холодного оружия», как говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ. В его мобильном телефоне были найдены инструкции по совершению теракта и контакты вербовщиков ИГ, которое запрещено в России.



У второго террориста изъято самодельное взрывное устройство большой мощности, по данным, которыми располагает ФСБ, он собирался совершить самоподрыв в месте большого скопления людей.



Следственным подразделением ФСБ России рассматривается вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовных дел с квалификацией приготовление к террористическому акту, участие в деятельности террористической организации, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.