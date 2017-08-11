Эксперт «Коммерсантъ FM» объяснил, почему ЦБ «спасает» не все банки

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Заявление ЦБ РФ о том, что «спасение» банка «Открытие» предотвратило панику среди вкладчиков и в целом успокоило сектор, прокомментировал политобозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Дризе. По его словам, эта история - очередной пример того, как главный финансовый регулятор берет рынок под «ручное управление».
Напомним, действия в отношении «Открытия» стали прецедентом использования новой модели «спасения» банков - консолидации. В данном случае сам ЦБ станет основным инвестором банка, войдя в его капитал.
Дризе отметил, что при кажущемся «успокоении» рынка целый ряд важных вопросов остался без ответа, и главный из них - принцип принятия решений о санации.
«Сам ЦБ заявляет: мы знали, что в «Открытии» не все в порядке, он проводит рискованную политику. Получается, под наблюдением регулятора крупнейший частный банк пришел к своему концу и затем воскрес в новом качестве - примерно так прокомментировал ситуацию заместитель министра финансов Алексей Моисеев», - напомнил эксперт.
Он считает, что у ЦБ особый подход к «крупным частным банкам, у которых много клиентов и вкладчиков», - он дает им «больше шансов на спасение», чтобы «не вызвать социального взрыва, тем болеенакануне выборов». Но в таком случае неясно, почему Банк России спас «Открытие» и проигнорировал «Югру»
«Сколько стоит спасение? Ответа нет. Вопрос задали Дмитрию Пескову - он отправил к регулятору. Если банк дошел до такого состояния, то кто за это отвечает: акционеры, менеджеры или сам ЦБ? Вновь неясно. И самое главное: как вообще у нас работает банковская система, когда крупнейший частный банк, как выясняется, проводил рискованную политику?» - задается вопросами Дризе.
У частных игроков банковского сектора, считает эксперт, нет иного выхода, кроме как рисковать - иначе они просто не смогут конкурировать с крупными государственными банками. «Причем рискуют все - и вкладчики, и клиенты, и сами банкиры», - констатирует политобозреватель.
По его мнению, избирательность подхода финансового регулятора к «спасению» банков определяется работой «системы ручного управления» и соображениями «политической целесообразности»: «если ты нужен вертикали, то тебя спасут, нет - выплывай сам».
Подводя итог анализу ситуации, Дризе выразил надежду на то, что Банк России сумеет выстроить «эффективную систему управления подведомственной отраслью», хотя практика и показывает, что это крайне сложная задача.