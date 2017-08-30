Москва снова стоит в пробках

Конец августа вернул в Москву пробки на дорогах. В столице зафиксировано рекордное количество заторов.

По данным интернет-сервисов, до абсолютного максимума остался всего один балл. Прогнозируется, что в первых числах сентября передвигаться по столице станет еще сложнее.

К примеру, вчера вечерний час пик загруженность дорог оценивалась в 8 баллов. Загруженность водителей пока не оценивалась. Что характерно, в середине рабочего дня город должен быть более или менее свободен. Тем не менее, максимальные 10 баллов явно не за горами: неумолимо приближается День знаний.

Самые проблематичные места в городе - это Волгоградское шоссе, Проспект Мира и Шоссе Энтузиастов. Причем, Проспект Мира с развязками эстакадами и полосой реверсивного движения отремонтирован давно и стоит теперь надежно.

Эксперты по этому поводу не выдают ничего утешительного. По их расчетам, этой осенью те, кто решится добираться до работы на личном транспорте, должны будут выходить из дома примерно на двадцать минут раньше. Время же в пути пассажиров общественного транспорта, предположительно, останется без изменений.