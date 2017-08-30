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    • Опубликована
    • сегодня в 12:49

К Олимпиаде-2020 готовят новый антидопинговый тест

К Олимпиаде в Токио, которая состоится в 2020 году, ученые подготовят усовершенствованный допинг-тест. Этим проектом займется исследовательская группа Брайтонского университета в Великобритании, сообщает издание The Times.

Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) уже выделили 540 тысяч фунтов стерлингов (а это почти 700 тысяч долларов) на разработку новой системы тестирования.

По доступной информации, новый допинг-тест должен стать прорывом в этой области, он позволит выявлять факт принятия запрещенных веществ даже спустя недели после этого.

В начале августа WADA обнародовало вторую часть дорожной карты, в которой содержатся критерии восстановления полноценного статуса РУСАДА, ставшего жертвой допингового кризиса 2016 года.

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