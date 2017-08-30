Россия стала второй в рейтинге сильнейших стран мира

Вооруженные силы РФ заняли второе место в рейтинге самых могущественных армий мира по версии Global Firepower. Информация опубликована на сайте международной компании.



Согласно проведенному исследованию, у российской армии самые мощные сухопутные войска, она лидирует по числу танков. Всего учитывалось более 50 факторов, причем важным считается не только количество военной техники, но и ее разнообразие, а также географическое положение страны и ее природные ресурсы. При этом не брали во внимание ядерные ресурсы, но за них страны получили дополнительные баллы.



Возглавили список самых могущественных стран США, на третьем месте - Народно-освободительная армия Китая (НОАК).



Украина находится на 30-й строчке между Швецией и Мьянмой, завершают рейтинг армии Сьерра-Леоне, Суринама и Бутана. Бутан занял 133-е место.



В рейтинге Global Firepower-2016 первая тройка лидеров была такой же, как и в этом году, страны уверенно сохранили свои позиции.