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    • Опубликована
    • сегодня в 14:18

На освоение Арктики планируется выделить более 160 млрд рублей

Россия намерена выделить около 160 млрд рублей на развитие Арктики до 2025 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 30 августа.

Глава кабинета министров рассказал, что срок действия новой редакции госпрограммы по развитию Арктики продлевается до 2025 года, а главное - она получит финансирование из бюджета в размере примерно 160 млрд рублей. Это случится «при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы должны еще будем сверить часы, посмотреть на наши финансовые возможности)», как подчеркнул Медведев. Финансирование будет проводиться в три этапа, самую крупную сумму планируется выделить на третий, завершающий.

Премьер-министр перечислил три направления работы, на которые планируется бросить все силы: это формирование в арктических регионах точек экономического роста, дальнейшее развитие Северного морского пути и освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий.

Также Медведев рассказал о задачах, которые еще предстоит решить. Во-первых, нужно развивать науку и технологии, чтобы наиболее эффективно использовать то огромное количество ресурсов, которые имеются в Арктике. Во-вторых, немало денег и времени займет возведение транспортной инфраструктуры. И в-третьих, необходимо обеспечить сбережение экологической системы арктической зоны.

Дмитрий Медведев не преминул отметить, что пока документ носит «скорее аналитический характер».

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