На освоение Арктики планируется выделить более 160 млрд рублей

Туристы из России гибнут в Турции по неосторожности
Россияне стремятся на отдых в Турцию, но иногда безоблачный отпуск превращается в трагедию. В числе последних происшествий - гибель ребенка из Твери под колесами автомобиля.
Россияне стремятся на отдых в Турцию, но иногда безоблачный отпуск превращается в трагедию. В числе последних происшествий - гибель ребенка из Твери под колесами автомобиля.
1 сентября астероид Florence размером 4,4 километра будет проходить мимо Земли на расстоянии всего семь миллионов километров.
Россия намерена выделить около 160 млрд рублей на развитие Арктики до 2025 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 30 августа.
Глава кабинета министров рассказал, что срок действия новой редакции госпрограммы по развитию Арктики продлевается до 2025 года, а главное - она получит финансирование из бюджета в размере примерно 160 млрд рублей. Это случится «при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы должны еще будем сверить часы, посмотреть на наши финансовые возможности)», как подчеркнул Медведев. Финансирование будет проводиться в три этапа, самую крупную сумму планируется выделить на третий, завершающий.
Премьер-министр перечислил три направления работы, на которые планируется бросить все силы: это формирование в арктических регионах точек экономического роста, дальнейшее развитие Северного морского пути и освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий.
Также Медведев рассказал о задачах, которые еще предстоит решить. Во-первых, нужно развивать науку и технологии, чтобы наиболее эффективно использовать то огромное количество ресурсов, которые имеются в Арктике. Во-вторых, немало денег и времени займет возведение транспортной инфраструктуры. И в-третьих, необходимо обеспечить сбережение экологической системы арктической зоны.
Дмитрий Медведев не преминул отметить, что пока документ носит «скорее аналитический характер».