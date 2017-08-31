На освоение Арктики планируется выделить более 160 млрд рублей

Россия намерена выделить около 160 млрд рублей на развитие Арктики до 2025 года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства 30 августа.



Глава кабинета министров рассказал, что срок действия новой редакции госпрограммы по развитию Арктики продлевается до 2025 года, а главное - она получит финансирование из бюджета в размере примерно 160 млрд рублей. Это случится «при условии дополнительного ресурсного обеспечения (здесь мы должны еще будем сверить часы, посмотреть на наши финансовые возможности)», как подчеркнул Медведев. Финансирование будет проводиться в три этапа, самую крупную сумму планируется выделить на третий, завершающий.



Премьер-министр перечислил три направления работы, на которые планируется бросить все силы: это формирование в арктических регионах точек экономического роста, дальнейшее развитие Северного морского пути и освоение континентального шельфа с помощью современной техники и технологий.



Также Медведев рассказал о задачах, которые еще предстоит решить. Во-первых, нужно развивать науку и технологии, чтобы наиболее эффективно использовать то огромное количество ресурсов, которые имеются в Арктике. Во-вторых, немало денег и времени займет возведение транспортной инфраструктуры. И в-третьих, необходимо обеспечить сбережение экологической системы арктической зоны.



Дмитрий Медведев не преминул отметить, что пока документ носит «скорее аналитический характер».