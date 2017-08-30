В России выросли цены на алкоголь

Цены на алкоголь в России к июлю 2017 года выросли примерно на 3-7% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

По данным Росстата, сильнее всего подорожало крепленое вино. Такая динамика цен - одна из самых скромных за последние пять лет, например, с июля 2012 по июль 2013 года водка подорожала на 36%.

Отмечается, что к июлю 2017 года алкогольные напитки подорожали максимум на 7% по отношению к аналогичному месяцу 2016 года. Как свидетельствуют данные единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), на 6%, до 318 рублей за литр, выросло в цене отечественное игристое вино, прибавило 5% (до 390 рублей за литр) столовое виноградное вино с 14-процентным содержанием спирта - сухое, полусухое и полусладкое.

Примерно также выросла розничная цена отечественного пива - до 108 рублей за литр. Водка с 40-процентным содержанием спирта прибавила 4% - до 600 рублей за литр. Меньше всего, на 3%, подорожало пиво зарубежных марок - до 228 рублей за литр. Динамики цен на другие алкогольные напитки за указанный период статистикой не отмечено.

Эксперты отмечают, что изменение цен с июля 2016 по июль 2017 года - одно из самых скромных за аналогичные периоды последних пяти лет. Так, в 2012-2013 годах для различных спиртных напитков рост цен составил 8-36%, при этом самый существенный рост наблюдался у водки - до 399 рублей за литр.