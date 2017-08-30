В Москве скончалась народная артистка России Людмила Рюмина

В Боткинской больнице в Москве умерла народная артистка России, певица Людмила Рюмина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в окружении певицы.



Людмиле Рюминой 28 августа исполнилось 68 лет, она скончалась после тяжелой продолжительной болезни, у нее была обнаружена онкология.



Прощание состоится в понедельник, 4 сентября, оно может пройти в Московском культурном фольклорном центре, который артистка основала в 1999 году.



Место похорон пока точно не определено, помощь в их организации окажет департамент культуры Москвы.



Людмила Рюмина известна как основатель и руководитель Московского государственного ансамбля «Русы». В 1991 году она была удостоена звания Народной артистки РСФСР.

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал смерть артистки «большой потерей для российского искусства».

С теплом вспоминает о Рюминой и народный артист СССР Иосиф Кобзон: «У нас заканчивается список русских певиц, их практически больше нет. Рюмина боролась за чистоту русской песни, всегда выходила в русских нарядах. Она росла на моих глазах. Искренне жаль».



