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Посольство США не может технически обеспечить проведение собеседований по Skype

Представители посольства США в Москве заявили, что не смогут обеспечить техническую возможность проведения интервью с претендентами на визы из регионов по Skype.

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В «Технодинамике» разработали транспортную машину для «Тора»

Техника предназначена для защиты арктических военных баз России.

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:00

В Москве скончалась народная артистка России Людмила Рюмина

В Боткинской больнице в Москве умерла народная артистка России, певица Людмила Рюмина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в окружении певицы.

Людмиле Рюминой 28 августа исполнилось 68 лет, она скончалась после тяжелой продолжительной болезни, у нее была обнаружена онкология.

Прощание состоится в понедельник, 4 сентября, оно может пройти в Московском культурном фольклорном центре, который артистка основала в 1999 году.

Место похорон пока точно не определено, помощь в их организации окажет департамент культуры Москвы.

Людмила Рюмина известна как основатель и руководитель Московского государственного ансамбля «Русы». В 1991 году она была удостоена звания Народной артистки РСФСР.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал смерть артистки «большой потерей для российского искусства».

С теплом вспоминает о Рюминой и народный артист СССР Иосиф Кобзон: «У нас заканчивается список русских певиц, их практически больше нет. Рюмина боролась за чистоту русской песни, всегда выходила в русских нарядах. Она росла на моих глазах. Искренне жаль».

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