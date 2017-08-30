Поезд сошел с рельс на севере Польши

На севере Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, пострадал 21 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местные власти.



Авария произошла в среду около 22:00 по местному времени (23:00 по мск) в Старогардском повяте. В результате столкновения семь из одиннадцати вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Четыре ребенка, которые пострадали, доставлены в больницы, одного из них транспортировали на вертолете.



Причина аварии пока неизвестна, власти проводят расследование.