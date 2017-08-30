newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 58.7306
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 70.2007
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 75.8682
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 31.08.2017 : 46.8024

Мир

Image

Свидетель встречи Трампа-младшего с российским юристом выступил перед Большим жюри

Участник встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой, лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри.

Читать полностью

Страна

Image

В «Технодинамике» разработали транспортную машину для «Тора»

Техника предназначена для защиты арктических военных баз России.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/6/2/0/6620.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 9:45

Поезд сошел с рельс на севере Польши

На севере Польши пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом, пострадал 21 человек, в том числе четыре ребенка, сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на местные власти.

Авария произошла в среду около 22:00 по местному времени (23:00 по мск) в Старогардском повяте. В результате столкновения семь из одиннадцати вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов. Четыре ребенка, которые пострадали, доставлены в больницы, одного из них транспортировали на вертолете.

Причина аварии пока неизвестна, власти проводят расследование.

Новости