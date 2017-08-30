Водитель, сбивший четырех человек в Петербурге, отказался давать показания

Посольство США не может технически обеспечить проведение собеседований по Skype
Представители посольства США в Москве заявили, что не смогут обеспечить техническую возможность проведения интервью с претендентами на визы из регионов по Skype.
Представители посольства США в Москве заявили, что не смогут обеспечить техническую возможность проведения интервью с претендентами на визы из регионов по Skype.
Техника предназначена для защиты арктических военных баз России.
Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, сбившего минувшей ночью четырех человек на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Он отказался от дачи показаний, сообщает издание «Российская газета» с ссылкой на Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В ночь на 31 августа иномарка въехала в толпу прохожих на Невском проспекте напротив Казанского собора. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Четыре человека получили травмы, они госпитализированы.
Авария была зафиксирована камерами видеонаблюдения, известна марка автомобиля - Ford Mondeo.
Причины произошедшего выясняются.