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Мир

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Посольство США не может технически обеспечить проведение собеседований по Skype

Представители посольства США в Москве заявили, что не смогут обеспечить техническую возможность проведения интервью с претендентами на визы из регионов по Skype.

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Страна

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В «Технодинамике» разработали транспортную машину для «Тора»

Техника предназначена для защиты арктических военных баз России.

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:35

Водитель, сбивший четырех человек в Петербурге, отказался давать показания

Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя, сбившего минувшей ночью четырех человек на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге. Он отказался от дачи показаний, сообщает издание «Российская газета» с ссылкой на Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 31 августа иномарка въехала в толпу прохожих на Невском проспекте напротив Казанского собора. Трагедия произошла на пешеходном переходе. Четыре человека получили травмы, они госпитализированы.

Авария была зафиксирована камерами видеонаблюдения, известна марка автомобиля - Ford Mondeo.

Причины произошедшего выясняются.

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