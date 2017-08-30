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    • Опубликована
    • сегодня в 10:17

Билл Гейтс больше не самый богатый человек планеты

Амансио Ортега, основатель концерна Inditex и владелец торговой марки Zara занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes. Таким образом он сместил бывшего лидера - Билла Гейтса, основавшего корпорацию Microsoft.

На данный момент состояние Амансио Ортеги оценивается в 85 миллиардов долларов, что на 200 миллионов больше состояния Гейтса. Причина этого - резкий скачок в цене акций Inditex. И в тоже время сокращение состояния основателя Microsoft, так как он перевел 4,6 миллиарда долларов в свой благотворительный фонд.

Ортега - пример self made man, миллиардер «из трущоб», точнее, из деревни Бусдонго-де-Арбас на северо-западе Испании, население которой составляло 60 человек.

Он уже возглавлял рейтинг издания в 2015 году, но не продержался там более суток. Такая же ситуация повторилась и в 2016.

«Состояния Гейтса и Ортеги продолжат меняться вверх и вниз по мере роста и падения акций их компаний», - прогнозировал в прошлом году журналист Forbes Дэн Александр.

Недавно Forbes опубликовал рейтинг богатейших российских семей, его возглавила семья Гуцериевых, чье состояние оценивается изданием в 9,91 миллиарда долларов.

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