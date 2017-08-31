В Кремле ценят готовность Макрона к диалогу с Россией

В Кремле очень ценят желание французского президента вести конструктивный диалог с нашей страной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналисты попросили его прокомментировать интервью Эмманюэля Макрона, которое тот дал французскому изданию Le Point.



В разговоре с журналистами еженедельника президент Франции помимо прочего подчеркнул, что признает необходимость вести диалог с Россией, несмотря на несовпадения позиций в отношении Украины. Он сказал, что старается говорить со всеми «очень прямо и откровенно».



Песков назвал намерение Макрона абсолютно взаимным, разногласия не должны помешать диалогу между странами и перспективам развития отношений. «В этом плане взгляды Москвы абсолютно корреспондируются с таким подходом главы Французского государства», - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.



Он сообщил, что во время визита российского президента в Версаль были намечены хорошие перспективы дальнейшей работы. Кремль пока прорабатывает с Елисейским дворцом дату прибытия Эмманюэля Макрона в Россию, Песков обещал продолжать информировать журналистов о планируемых сроках.



Вчера Франция гарантировала сокращение сроков выдачи виз россиянам до 48 часов с 1 ноября. Но это нововведение коснется только Москвы, а жителям регионов придется ждать, пока их документы доставят в столицу и вернут обратно - то есть к двум суткам оформления визы прибавится еще и срок транспортировки.