На смену «Харви» идет новый тропический шторм

В Тихом океане набирает обороты тропический шторм «Лидия», пока он находится примерно в 300 километрах от мексиканского штата Нижняя Калифорния. Об этом сообщает Национальный центр США по предупреждению ураганов.



Максимальная скорость ветра - около 64 км/ч, однако сам шторм движется к берегу гораздо медленнее, со скоростью примерно 11 км/ч. Специалисты прогнозируют, что «Лидия» доберется до берега к вечеру 31 августа.



Кроме того, они считают, что шторм может превратиться в ураган еще до того, как приблизится к суше.



Экстренные службы Мексики и США уже предупредили жителей стран о возможной угрозе.



Ранее в Техасе был зарегистрирован ураган «Харви», который унес жизни не менее 30 человек. Американский актер Леонардо Ди Каприо через свой благотворительный фонд перечислил 1 млн долларов на помощь пострадавшим от природной катастрофы.