Плохо пастеризованные яблоки стали причиной кишечной инфекции в Японии

Свидетель встречи Трампа-младшего с российским юристом выступил перед Большим жюри
Участник встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой, лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри.
Участник встречи сына президента США с российским юристом Натальей Весельницкой, лоббист Ринат Ахметшин дал показания перед Большим жюри.
Техника предназначена для защиты арктических военных баз России.
Роспотребнадзор обратил внимание россиян на вспышку кишечной инфекции в Японии. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.
В период с 14 августа в стране зафиксировано 14 случаев заболеваний, большинство пострадавших - 12 человек - дети от пяти до двенадцати лет.
Специалисты предполагают, что фактор передачи - картофельный салат с добавками свинины и яблок. «Предполагают, что возбудитель попал в салат с плохо пастеризованными яблоками», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В надзорном ведомстве рекомендуют учитывать этот фактор при планировании поездок.