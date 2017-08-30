Плохо пастеризованные яблоки стали причиной кишечной инфекции в Японии

Роспотребнадзор обратил внимание россиян на вспышку кишечной инфекции в Японии. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.



В период с 14 августа в стране зафиксировано 14 случаев заболеваний, большинство пострадавших - 12 человек - дети от пяти до двенадцати лет.



Специалисты предполагают, что фактор передачи - картофельный салат с добавками свинины и яблок. «Предполагают, что возбудитель попал в салат с плохо пастеризованными яблоками», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.



В надзорном ведомстве рекомендуют учитывать этот фактор при планировании поездок.