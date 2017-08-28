Рекордный урожай зерна в России приведет к дефляции

Урожай зерновых 2017 года в России может привести к дефляции в августе, говорится в прогнозах экспертов.

Рекордные показатели агропрома еще нуждаются в уточнении, но, согласно прогнозам Минсельхоза, будет собрано около 120-130 млн тонн зерна. Дефляция при этом может составить 0,3%. Кроме того, по итогам года уровень инфляции может составить 3,6-3,8%.

Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что ведомство намерено уточнить прогноз урожая зерна в России в текущем году. Ожидается, что собранный объем будет заметно выше результата 2016 года (121 млн тонн). Такие прогнозы уже привели к снижению рыночных цен. В целом это скажется на уровне инфляции в ближайшие месяцы.

Отметим, что снижение цен на зерновые является предметом для беспокойства, так как влечет за собой снижение доходов производителей зерна, а фермерам нужны деньги для подготовки к весеннему севу.

Ранее Минсельхоз представил данные по обмолоту убранного зерна - так, по состоянию на 28 августа было намолочено порядка 90,5 млн тонн зерна. При этом стоит отметить, что зерно убрано только с 25,3 млн гектар посевных земель, что на 5 млн гектар меньше, чем в прошлом году.





