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    • Опубликована
    • сегодня в 8:10

«Калашников» рассчитывает удвоить производство по итогам года

По сообщению корпоративного издания «Калашникова» – газеты «Оружейник», компания в этом году планирует нарастить оружейное производство на 70–80%.

«Это касается прежде всего спецтехники и СТОР (средств технического обслуживания и ремонта) управляемого вооружения, оружейного производства. На «оружейке» объем работ вырастет на 70–80%», – заявил гендиректор концерна Алексей Криворучко на встрече с сотрудниками предприятия. По его словам, для выполнения растущих заказов на многих участках производства работа будет вестись в три смены.

Гендиректор «Калашникова» выразил уверенность в том, что 2017 год будет прибыльным для компании, а по итогам предыдущего года чистая прибыль составит около 2 млрд рублей.

«Единственное, что нам нужно, – в 2017 году преодолеть накопленный багаж проблемных вопросов, научиться экономить и повышать производительность труда. А в целом для устойчивого развития я проблем не вижу», – отметил Алексей Криворучко.

«Калашников» – лидер отечественной стрелковой отрасли. На его долю приходится около 95% производства стрелкового оружия России.

В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» – боевое и гражданское оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское, ИЖМАШ – спортивное.

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