NASA готовит новое послание вселенной от человечества
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Специалисты NASA намерены отправить новое послание человечества во Вселенную.
Об этом сообщила его персональный ассистент Жанна Прокофьева и подтвердил источник в окружении музыканта.
«Это касается прежде всего спецтехники и СТОР (средств технического обслуживания и ремонта) управляемого вооружения, оружейного производства. На «оружейке» объем работ вырастет на 70–80%», – заявил гендиректор концерна Алексей Криворучко на встрече с сотрудниками предприятия. По его словам, для выполнения растущих заказов на многих участках производства работа будет вестись в три смены.
Гендиректор «Калашникова» выразил уверенность в том, что 2017 год будет прибыльным для компании, а по итогам предыдущего года чистая прибыль составит около 2 млрд рублей.
«Единственное, что нам нужно, – в 2017 году преодолеть накопленный багаж проблемных вопросов, научиться экономить и повышать производительность труда. А в целом для устойчивого развития я проблем не вижу», – отметил Алексей Криворучко.
«Калашников» – лидер отечественной стрелковой отрасли. На его долю приходится около 95% производства стрелкового оружия России.
В концерн входят три продуктовых бренда: «Калашников» – боевое и гражданское оружие, «Байкал» – охотничье и гражданское, ИЖМАШ – спортивное.