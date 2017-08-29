Американские военные испытали ПРО на Гавайях

30 августа американские военные провели успешные испытания ракеты-перехватчика SM-6, в ходе которых была поражена мишень, представлявшая собой баллистическую ракету средней дальности.

По данным агентства по противоракетной обороне, учебный пуск был осуществлен с эсминца John Paul Jones у берегов Гавайских островов. Как пояснил директор агентства генерал-лейтенант Сэм Гривз, "мы продолжим развитие наших технологий в области защиты от баллистических ракет, чтобы быть готовыми к любой угрозе".

Он добавил, что проведенные испытания усилили возможности США по перехвату баллистических ракет на последней стадии полета при их входе в атмосферу вблизи цели. Что характерно, запуск был произведен через день после того, как КНДР запустила баллистическую ракету, пролетевшую над северо-восточной частью Японии и упавшую в Тихий океан в 1180 км к востоку от острова Хоккайдо.

Однако в ВМС США заявили, что прошедшие испытания были запланированы давно и никак не связаны с военной активностью Пхеньяна. В итоге экипаж американского эсминца USS John Paul Jones успешно засек и отследил траекторию полета ракеты, а затем уничтожил ее с использованием зенитной ракеты SM-6.

По результатам учений Гривз заявил, что его ведомство "продолжит разработку технологий противоракетной обороны, чтобы опережать угрозы по мере их развития".





