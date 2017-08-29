В Киеве похищена журналистка Первого канала

В Киеве пропала журналистка Первого канала Анна Курбатова. Не исключено, что за ее похищением стоит СБУ.

По данным ее коллег, девушку посадили в машину в центре Киева и увезли в неизвестном направлении. Руководство Первого канала подтвердило похищение своего сотрудника.

«Начинаем выпуск со срочного сообщения о нашем корреспонденте на Украине - Анна Курбатова похищена в центре Киева, и мы не можем с ней связаться, - сообщили в эфире телеканала. - Нашу коллегу схватили неизвестные недалеко от дома, посадили в машину и увезли».

Сообщается, что ранее в адрес журналистки поступали угрозы в связи с освещением событий на Украине. Последними ее сюжетами на телеканале были новости о празднование Дня независимости Украины и торжественном параде с участием военнослужащих НАТО.

Курбатова была внесена в базу «Миротворец» за «антиукраинскую пропаганду, манипулирование общественно значимой информацией и тенденциозное изложение событий».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Кремль не располагает информацией о похищении Курбатовой. В Службе безопасности Украины (СБУ), комментируя ситуацию с журналисткой Первого канала Анной Курбатовой, заявили, что «всё происходит в рамках законодательства».

В пресс-службе СБУ позже пояснили, что российская журналистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ. В настоящее время идет оформление документов для ее выдворения из Украины.