Спутники не вышли на связь после запуска "Союзом"

Часть спутников, запущенных ракетой «Союз-2.1а» не вышла на связь, ещё два оказались на незапланированных орбитах.

По данным Space News, ракета-носитель «Союз-2.1а», которая была запущена с космодрома Байконур 14 июля, вывела на орбиту космический аппарат «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутника.

Сегодня оказались потерянными для связи два спутника дистанционного зондирования Земли МКА-Н, созданные по заказу Роскосмоса частной компанией «Даурия Аэроспейс», а также спутник «Искра-МАИ-85» Московского авиационного института и аппарат «Маяк» Московского государственного университета.

Помимо этого, два американских спутника оказалась на незапланированных орбитах. Это аппарат Lemur-2 компании Spire Global и аппарат Flock 2k компании Planet Labs. Специалисты пытаются установить причины неполадок, и рассматривают различные сценарии, в том числе проблемы с космическим аппаратом, ракетой или программным обеспечением.

Напомним, 14 июля был осуществлён пуск ракеты «Союз-2.1а» с рекордным для российского носителя числом спутников. Ракета вывела на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК» и 72 малых спутника. Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда на орбиту отправились 36 аппаратов.

Впервые о проблемах со связью стало известно 23 августа. При этом, по словам источника в ракетно-космической отрасли, средства выведения и пусковые контейнеры отработали в штатном режиме.

Отметим, что в этой связи примечательна история двух российских спутников. «Искру-МАИ-85» разработали в рамках программы Роскосмоса по поддержке российских вузов. Аппарат создали без участия крупных промышленных предприятий.

Таким образом студенческое КБ получило опыт полного цикла постройки микроспутников. В свою очередь, аппарат «Маяк» построили молодые энтузиасты, деньги на него собрали при помощи краудфандинга. Идейные вдохновители проекта предполагали, что за счет светоотражателей развернувшийся в пирамиду спутник станет вторым по яркости объектом ночного неба после Луны.