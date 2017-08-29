Московские школы получат новое оборудование для школьников

Московские школы до конца 2018 года будут оснащены новыми компьютерами, ноутбуками и интерактивными досками.

Столичный мэр Сергей Собянин на заседании "круглого стола", где обсуждался проект "Московская электронная школа" заявил, что материально-техническую базу во всех школах обновят до конца 2018 года. По его словам, «речь идет, во-первых, конечно, об обновлении материально-технической базы, это уже новые компьютеры, новые интерактивные доски, новые ноутбуки, которыми необходимо обеспечить все наши школы. И, я думаю, что мы с этой задачей справимся в течение 2017-2018 годов».

Напомним, проект «Московская электронная школа» стартовал в 2016 году в шести школах. Первым проектом стала электронная запись в детсады и школы. По словам Собянина, искусственный дефицит и серые схемы тогда были обычным делом. Сегодня проект масштабирован на всю страну.

В настоящее время появились дневники и электронные журналы, которыми ежедневно пользуются около 400 тысяч уникальных пользователей. Вслед за этим заработала система прохода и питания. На очереди - обновление материально-технической базы школ.