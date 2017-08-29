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    • Опубликована
    • сегодня в 12:57

Профориентация может вернуться в российские школы

Министр образования России Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила о возможности возвращения в программу школ профессиональной ориентации.

По ее словам, этот вопрос рассматривается Минобрнауки РФ «очень серьезно». Васильева подчеркнула, что решение будет принято в ближайшее время. Она также добавила, что считает полезным советский опыт учебных комбинатов. Напомним, раньше именно УПК являлись основной формой организации трудового обучения и профессиональной ориентации.

Ранее в январе Васильева заявила, что профориентация для старших классов необходима, она должна возвращаться в школы. Министр пояснила, что «в стране активнее всего идет трудоустройство выпускников, имеющих профессии врача, педагога и инженера». В 2017 году на 100 школьников в российских вузах будет 57 бюджетных мест, 40% мест отданы техническим специальностям.

Стоит добавить, что Общероссийское родительское собрание проходит в среду в четвертый раз. Министр образования накануне Дня знаний отвечает на вопросы, волнующие родителей.


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