ОАК проведет реформы в авиационной отрасли России

Руководство Объединенной авиастроительной корпорации в ближайшее время намерено провести серьезные реформы с целью достижения большей коммерческой рентабельности.

Ожидается, что в структуре ОАК в ближайшее время произойдут серьезные изменения. По данным СМИ, корпорация, приоритетом которой является производство авиационной техники военного назначения, объединится с российскими гражданскими проектами в единое юридическое лицо.

По данным экспертов, это делается для того, чтобы с помощью гражданских проектов Superjet-100 и МС-21, заместить возможное снижение прибыли от продаж военных самолетов. Ранее глава ФГТС Дмитрий Шугаев заявил, что в структуре Рособоронэкспорта порядка 50% поставок составляют самолеты и вертолеты, вследствие чего наша страна на сегодня контролирует 27 процентов мирового рынка боевой авиации и превосходит здесь пакет, который есть в распоряжении американцев.

Перед руководством ОАК встала проблема невозможности удерживать продажи на таком уровне из-за того, что покупательная способность рынка на актуальные росссийские модели постепенно сокращается. Закупки российских боевых самолетов в ближайшие годы могут просесть, в связи с чем и задумано объединение сторон.

Хотя с гражданскими самолетами тоже есть проблемы - пока Superjet-100 не оправдал ожиданий, а МС-21 к широким продажам еще не готов. Вопрос заключается в том, что в силу своей специфики данные проекты могут оправдаться только путем продаж на мировом рынке. Они создавались как стандартные гражданские авиалайнеры, которые должны выдержать конкуренцию со своими мировыми аналогами, и именно это определит конечную успешность этих проектов.

Эксперты считают, что решение по оптимизации управления принято в том числе и по причине того, что в Москве хотят довести качество управления гражданской авиацией до того уровня, который сегодня существует в рамках российского оборонно-промышленного комплекса. В любом случае ОАК ждут серьезные перемены.