Москвичей ждет грандиозный салют на День города

Праздничный фейерверк состоится в Москве по случаю празднования 870-летия города. 9 сентября на московском небе можно будет увидеть пионы, хризантемы, змейки, сердечки и другие мерцающие фигуры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.



Пиротехническое шоу запланировано на 21:00 по московскому времени. В честь юбилея Москвы над городом прозвучат 13 260 залпов из 13 точек города. Их полный список можно увидеть на сайте мэра столицы.



Время запуска фейерверков выбрано неспроста: после окончания праздничного салюта жители столицы смогут спокойно и без спешки добраться до своих домов.

Ко Дню города в Москве подготовлена целая фестивальная программа: откроются около 40 праздничных площадок, на которых пройдут концерты, представления, интерактивные игры и многое другое.



Список праздничных мероприятий, которые пройдут в разных районах столицы, публикуется на сайте мэрии Москвы.