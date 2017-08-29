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Мир

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Лампада на могиле стала причиной трехдневного пожара в Хорватии

Пожар полыхал на площади в 70 гектаров.

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Профориентация может вернуться в российские школы

Министр образования России Ольга Васильева на Общероссийском родительском собрании заявила о возможности возвращения в программу школ профессиональной ориентации.

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    • Опубликована
    • сегодня в 12:23

Москвичей ждет грандиозный салют на День города

Праздничный фейерверк состоится в Москве по случаю празднования 870-летия города. 9 сентября на московском небе можно будет увидеть пионы, хризантемы, змейки, сердечки и другие мерцающие фигуры. Об этом сообщается на официальном сайте мэра.

Пиротехническое шоу запланировано на 21:00 по московскому времени. В честь юбилея Москвы над городом прозвучат  13 260 залпов из 13 точек города. Их полный список можно увидеть на сайте мэра столицы.

Время запуска фейерверков выбрано неспроста: после окончания праздничного салюта жители столицы смогут спокойно и без спешки добраться до своих домов.
Ко Дню города в Москве подготовлена целая фестивальная программа: откроются около 40 праздничных площадок, на которых пройдут концерты, представления, интерактивные игры и многое другое.

Список праздничных мероприятий, которые пройдут в разных районах столицы, публикуется на сайте мэрии Москвы.

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