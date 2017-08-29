Бизнесмен Умар Джабраилов задержан в Москве из-за стрельбы в гостинице

В Москве задержан бывший член Совета Федерации, бизнесмен Умар Джабраилов. По данным правоохранительных органов, причиной задержания стала стрельба в гостинице.

Как сообщают российские СМИ, сотрудники полиции задержали бизнесмена ночью в гостинице, расположенной в центре Москвы. По предварительной информации, предприниматель был задержан за стрельбу в отеле.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash . Уже стало известно, что Джабраилов стрелял в номере 633, где пол и потолок оказались изрешечены пулями. Инцидент не привел к тяжелым последствиям, никто не пострадал, но номеру причинен значительный материальный ущерб.

Джабраилов стрелял в потолок из наградного пистолета. Пока полиция рассматривает дело как хулиганство, в настоящее время Джабраилов имеет статус подозреваемого. В пресс-службе ГУМВД Москвы РИА Новости подтвердили факт инцидента с постояльцем одной из гостиниц, не уточняя его имени.

Напомним, Умар Джабраилов - крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет Российско-катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства.

Несколько лет назад Джабраилов был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% процента голосов.







