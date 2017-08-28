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    • Опубликована
    • сегодня в 10:31

Заблудившийся турист случайно устроил крупный пожар в Черногории

Близ черногорского города Бар произошёл крупный лесной пожар. Виновник возгорания - заблудившийся турист из Польши, который хотел подать сигнал спасателям.

Об этом заявил руководитель службы защиты города Велизар Чадженович. «Ситуация чрезвычайно серьезная», - добавил он.

Для ликвидации огня, который быстро распространился на большую часть холма Шушань, была привлечена пожарная авиация. Планируется запросить помощь у соседней Хорватии.

Потерявшийся турист из Польши до сих пор не найден.

В целом ряде стран балканского региона с самого начала лета складывается довольно тяжелая ситуация с лесными пожарами. Любая человеческая неосторожность с огнем может привести к масштабному возгоранию из-за сухой местности  и ветряной походы.

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