Песков защитил кресло Путина от Иванки Трамп

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг распространившуюся в сети информацию о том, что в приезд Иванки Трамп в Москву для нее была организована экскурсия с посещением личного кабинета Владимира Путина.



«Нет, это не так», - коротко ответил Песков журналистам на вопрос о том, была ли Иванке предоставлена возможность посидеть в кресле российского президента.



Заявил о том, что дочь Дональда Трампа находилась в кабине Путина, американский бизнесмен Феликс Сатер. Он рассказал, что якобы организовывал в 2006 году экскурсию для Иванки экскурсию по Кремлю.