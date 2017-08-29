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Футболисты сборной России сдали допинг-пробы в Новогорске

30 августа футболисты сборной России сдали допинг-пробы в  Новогорске.  

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Московские школы получат новое оборудование для школьников

Московские школы до конца 2018 года будут оснащены  новыми компьютерами, ноутбуками и интерактивными досками.

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    • Опубликована
    • сегодня в 17:56

Песков защитил кресло Путина от Иванки Трамп

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг распространившуюся в сети информацию о том, что в приезд Иванки Трамп в Москву для нее была организована экскурсия с посещением личного кабинета Владимира Путина.

«Нет, это не так», - коротко ответил Песков журналистам на вопрос о том, была ли Иванке предоставлена возможность посидеть в кресле российского президента.

Заявил о том, что дочь Дональда Трампа находилась в кабине Путина, американский бизнесмен Феликс Сатер. Он рассказал, что якобы организовывал в 2006 году экскурсию для Иванки экскурсию по Кремлю.

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