Самой богатой российской семьей оказался клан Гуцериевых

В рейтинге богатейших российских семей, опубликованном Forbes , лидером третий раз подряд стала семья Гуцериевых.

Гуцериевы, чье состояние издание оценило в 9,91 миллиарда долларов, приорели новых партнеров. По данным Forbes, в группе "Сафмар", появились сын основателя компании Михаила Гуцериева Саид (его состояние оценивается в 770 миллионов долларов) и племянник Билан Ужахов (40 миллионов долларов). Им принадлежат по десять процентов акций "М.Видео" и "Эльдорадо".

На втором месте оказалась семья Ротенбергов с состоянием в 4,2 миллиарда долларов. Третьими стали председатели совета директоров Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы. Состояние братьев Forbes оценил в 2,7 миллиарда долларов.

Отметим, что в пятерку богатейших семей России вошли сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, совладельцы ТАИФ Айрат и Радик Шаймиевы (2,215 миллиарда долларов) и братья Зиявуддин и Магомед Магомедовы (1,75 миллиарда).

Forbes отмечает, что совокупное состояние десяти богатейших семей за последний год увеличилось на два миллиарда долларов и достигло отметки в 27 миллиардов. Ранее журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников по итогам 2016 года. Список был составлен изданием на основе деклараций, предоставленных чиновниками: в них госслужащие указали, сколько зарабатывают их дети и супруги.

А самой богатой россиянкой в этом году признана супруга бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и президент компании Inteco Management Елена Батурина.

Такие данные обнародовал журнал Forbes Woman. В последнем номере издания появился рейтинг самых состоятельных женщин России.

Лидером списка стала Елена Батурина с состоянием в $1 млрд. Второе место по праву досталось частному инвестору Елене Рыболовлевой с капиталом в $600 млн. Третьей стала председатель совета директоров «Группы компаний S7» Наталья Филева с аналогичной суммой состаяния в $600 млн.







