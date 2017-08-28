Расходы родителей к 1 сентября снизились на 14% - ВЦИОМ

Россияне в этом году потратили на сборы в школу заметно меньше средств, чем год назад. Расходы родителей к 1 сентября в среднем составили 12,7 тыс. руб.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Этот показатель стал на 14% меньше, чем годом ранее, когда родители потратили в среднем 14 810 рублей на одного школьника.

Напомним, в 2015 году средние расходы составили 20 026 рублей. При этом году на сборы школьников потратили или планируют потратить жители средних городов (14 144 рублей).

По сути, снижение расходов наблюдается по всем позициям списка, кроме одежды и обуви. Основная часть расходов приходится на покупку школьной формы (6,4 тыс.). Канцтовары и портфель обойдутся примерно в 1,7 тысячи рублей (в 2016 году расходы на это составляли 2,1 тыс. и 1,9 тыс. руб. соответственно).

На покупку учебников может уйти около 1,2 тысячи рублей (в 2016 году расходы на это составляли 1,9 тысячи рублей), менее ощутимыми окажутся расходы на цветы и подарки учителям ко Дню знаний (589 рублей против 920 рублей годом ранее).

Что характерно, "взносы по договоренности с администрацией школы и другими родителями на школьные нужды" - охрану или техническое оснащение класса - в прошлом году обходились семейному бюджету в 1,2 тысячи рублей в расчете на одного ребенка, а в нынешнем снизились до 649 рублей.