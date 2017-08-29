В Кемерово прокурор сбил ребенка

По предварительным данным, за рулем автомобиля, сбившего семилетнего ребенка, находился прокурор города Березовский. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Кемеровской области.

В сообщении СУ СКР по Кемеровской области не названо имя водителя, однако, по официальным данным с открытых источников, «приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 27 мая 2016 года № 400-к прокурором города Березовского назнаен Лошкарев Андрей Александрович».

Пострадавший семилетний мальчик доставлен в больницу с серьезными травмами. Назначено исследование, которое установит тяжесть вреда, нанесенного его здоровью.



Авария произошла во вторник, 29 августа, около семи часов вечера по местному времени на одной из автодорог Рудничного района. «Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, совершил столкновение с мальчиком, который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства», - говорится в сообщении ведомства. Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.



Установлено, что водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения.