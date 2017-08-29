Певица Линда попала в Склиф после ДТП с грузовиком в центре Москвы

В настоящее время в Московском городском НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского находится популярная в 1990-х годах российская певица Линда, которая вместе с еще одним пешеходом - 19-летней девушкой - пострадала от наезда грузовика МАЗ в центре столицы, в районе дома №4 по Каретной улице.

Личности пострадавших узнал из своих источников телеканал РЕН : по его данным, обе женщины госпитализированы в НИИ Склифосовского, и одной из них является 39-летняя Светлана Гейман - это настоящее имя Линды. Ранее СМИ сообщали, что обе пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Тем временем ГУ МВД России по Москве выступило с официальным заявлением, согласно которому обнародованная некоторыми изданиями информация о въезде грузовика в толпу прохожих не соответствует действительности. Врио начальника управления информации и общественных связей главка Юрий Титов уточнил, что, по предварительным данным, водитель МАЗа не справился с управлением, а версия умышленного наезда исключена.

Напомним, после наезда на двух пешеходов автомобилист скрылся с места происшествия, и для его задержания был введен план «Перехват». Через некоторое время грузовик заметили на Марксистской улице, а потом задержали на МКАДе в районе Капотни.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что МАЗ принадлежит ЗАО «Компаньюон», зарегистрированному в Подмосковье.

Фото: lindamusic.ru