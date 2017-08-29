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    • Опубликована
    • сегодня в 17:03

Генпрокуратура проверит «Пока все дома» из-за скандала с сиротами

Генеральная прокуратура начала проверку финансирования съемок телепередачи «Пока все дома».

В СМИ появилась информации о возможности нецелевого использования 110 млн рублей, выделенных Минобрнауки РФ на производство роликов видеопаспортов о детях-сиротах.

По итогам проверки будет дана оценка законности действий всех причастных к этой истории.

Еще в середине августа Первый канал объявил о закрытии программы «Пока все дома» и увольнении ее бессменного ведущего Тимура Кизякова. Развлекательная передача выходила в эфир с 1992 года. Кизяков заявил, что уходит с канала по собственной инициативе. «Мы не приемлем те методы руководства Первого канала, которые сейчас там практикуются», - сказал он тогда.

Теперь программа «Пока все дома» стоит в эфирной сетке канала «Россия 1» на 10 сентября 2017 года

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