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    • Опубликована
    • сегодня в 13:54

РФ и Катар заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве в сфере экономики

Россия и Катар заинтересованы в том, чтобы продолжать сотрудничество в сфере энергетики и нефтедобычи. Об этом стало известно после переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани  в Дохе.

«Мы подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении нашей координации в сфере энергетики, в сфере нефтедобычи и в рамках форума экспортеров газа», - сообщил Лавров.  

Помимо этого, растет интерес к сфере капиталовложений. Россия и Катар готовы к активизации развития торгового, экономического и технического сотрудничества.

«Мы подтвердили приверженность дальнейшему развитию взаимодействия по всему спектру направлений в русле тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита эмира в РФ в начале этого года и в ходе телефонных разговоров президента России и лидера Катара», - заключил министр иностранных дел РФ.

Кроме того, политики отметили, что страны объединяет проведение чемпионата мира по футболу. Россия примет его в 2018 году, Катар - в 2022. Государства сотрудничают по этому вопросу.Основным вопросом на повестке дня переговоров Лаврова с арабскими коллегами стали напряженные отношения Катара с рядом соседей по региону и пути урегулирования кризиса.

Визит в Катар стал завершающим в арабском турне главы российской дипломатии, которое началось 27 августа и включало посещение ОАЭ и Саудовской Аравии.

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